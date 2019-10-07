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Неизвестные злоумышленники напали на пациентов травмпункта в Стерлитамаке. По данным очевидцев, один из нападавших является действующим сотрудником Отдела собственной безопасности МВД по Республике Башкирии.

Конфликт начался в ночь с 5 на 6 октября в ночном клубе «Большой». Оттуда в учреждение доставили двух мужчин с травмами. Их оппоненты, судя по всему, проследили за ними и...