Мать и двое детей в возрасте 11 и 12 лет были насмерть сбиты автомобилем в Ровеньском районе Белгородской области. Мать и сын ехали на велосипедах, женщина перевозила дочку.
ДТП произошло на трассе Россошь — Старобельск — Лозная. Автомобиль ВАЗ-2110, за рулём которого находился 30-летний водитель, сбил велосипедистов, ехавших в попутном направлении,
Женщина и дети погибли на месте. Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан. Предположительно, в момент совершения ДТП он был пьян. Мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за езду в пьяном виде.
Водитель направлен на медицинское освидетельствование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Сети меж тем появилось фото виновника ДТП. Утверждается, что автомобиль, на котором ехал мужчина, зарегистрирован на другого человека.
Ранее News.ru сообщал, что два человека погибли, шесть пострадали в Курске в результате аварии с участием трёх автомобилей, один из которых — маршрутное такси. Прокуратура после инцидента начала комплексную проверку.
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