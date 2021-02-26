Мать и дитя погибли при домашних родах в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/56353cea-789c-11eb-a110-96000091f725_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 38-летней женщины и её новорождённой дочери в подмосковных Мытищах. Мать 25 февраля родила девочку в ванной комнате у себя дома.

Скорую мать не вызывала, наблюдалась ли она во время беременности у врача, неизвестно. В результате домашних родов у женщины резко ухудшилось состояние, её с малышкой доставили в реанимацию, сообщает СУ СКР по Московской области.

Несмотря на оказанную помощь, спасти мать и дочь не удалось. Причины смерти женщины и её новорождённого ребёнка должна установить экспертиза. Пока сотрудники полиции проводят опрос соседей. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 23 февраля в микрорайоне Лянгасово (Киров) прохожие обнаружили в сугробе семимесячного младенца и его мать. Женщина вместе с ребёнком возвращались домой из гостей, где отмечали День защитника Отечества.