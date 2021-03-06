Мать двоих детей в Волгограде исчезла, нашлась и сразу умерла

https://static.news.ru/photo/bbe7e032-7f0f-11eb-8206-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волгограде женщина, воспитывающая двоих детей, вернулась домой после исчезновения и умерла. Об этом местные СМИ, ссылаясь на источник, сообщили в воскресенье, 7 марта.

Мать двоих детей исчезла три дня назад. Долгое время о её состоянии и местоположении не было никаких сведений. Однако два дня спустя правоохранители обнаружили её на даче. Покинувшая своих детей женщина была в состоянии, которое было очень похоже на алкогольное опьянение.

Полиция привезла её домой. Женщина сказала, что чувствует себя нормально. После этого она умерла. Как рассказали в региональном СУ СК РФ, женщина не жаловалась на похищение и заявила, что отсутствовала дома добровольно. Следов насилия на теле покойной не обнаружено, пишет портал V1.ru.

Как ранее передавал NEWS.ru, жительница Ленобласти из Киришей впала в кому после покупки в одном из местных магазинов бутылки с водой. Женщина выпила жидкость, из-за чего ей стало плохо.