https://static.news.ru/photo/4b224eea-5e0a-11ea-9bf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Сочи, оставившая своего новорождённого ребёнка у лифта в подвале больницы, объяснила свой поступок отсутствием бэби-бокса в лечебном учреждении.

Ребёнка обнаружили медики, которые обратились в полицию. Стражи порядка по камерам видеонаблюдения вычислили, кто привёз младенца в больницу.

Женщина родила ребёнка 12 февраля в ванной и решила отвезти его в старый роддом на улице Догомысской, где раньше находился бэби-бокс, но там его не оказалось. Источник в полиции рассказал КП, что тогда она поехала в перинатальный центр, но и там не нашла бокс для ребёнка. Тогда она спустилась в подвал и положила сумку с малышом возле лифта.

Женщина призналась, что оставила младенца из-за тяжёлого материального положения в семье. По её словам, в семье уже есть двое детей, один из которых является инвалидом детства. Мать посчитала, что третьего ребёнка семья уже бы не потянула.

У женщины уже есть двое маленьких детей — шестилетняя дочь и пятилетний сын. Дело находится на контроле у прокурора. Судя по фотографиям в соцсетях, семья у неё — благополучная. Она часто устраивает фотосессии и публикует снимки своих детей в ярких интерьерах, — пояснили журналистам в УВД Сочи.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что мать оставила новорождённую дочь на морозе в посёлке Дружба городского округа Раменское. Она призналась, что понимала, что ребёнок умрёт на морозе.