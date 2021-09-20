Мать Бекмансурова призналась, что сын расстался с девушкой до бойни в ПГНИУ

Мать пермского стрелка Тимура Бекмансурова призналась, что весной 2021 года её сын прекратил отношения со своей девушкой, бывшей одноклассницей, с которой они учились вместе до девятого класса. Причину разрыва она не назвала. Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

У сына ранее была девушка. Она его одноклассница. Они учились вместе до 9-го класса. Насколько я знаю, весной 2021-го они расстались. По какой причине, не знаю, — добавила мать.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров.

В результате стрельбы погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Состояние восьмерых оценивается как тяжёлое, четверых — средней тяжести, а остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Сам стрелок был тяжело ранен и сейчас находится под присмотром врачей и охраной полиции.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим.

Ранее мать пермского стрелка рассказала о сыне в крайне положительном ключе. По её словам, Бекмансуров никогда не пил, не курил и был «идеальным ребёнком».