Мастурбировавший при семикласснице учитель объяснил своё поведение

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Мастурбировавший при школьнице учитель английского языка объяснил случившееся. После того как об инциденте стало известно руководству школы, он оправдался, заявив, что у него случилась эрекция и ходить с ней было неуместно.

Как стало известно Life, никаких психологических отклонений у 54-летнего мужчины не выявлено. Перед началом учебного года он прошёл проверку. Сейчас он задержан. По факту произошедшего проводится проверка.

Кораблинская районная прокуратура также организовала проверку в образовательном учреждении, в частности по допуску данного гражданина к образовательной работе с детьми, — сообщил источник издания.

Тем временем со слов самих школьников, они не раз заставали учителя за подобными действиями, однако снять его на камеру мобильного телефона до этого не удавалось. Сразу после инцидента преподаватель извинился, однако руководство школы решило его уволить.

О том, что 13-летняя школьница сняла на видео странные действия 54-летнего преподавателя, стало известно накануне. Семиклассница Ключанской средней школы № 11 Кораблинского района была с мужчиной наедине. После того как девочка рассказала о происшествии маме, та обратилась в правоохранительные органы.

Известно, что учитель приехал трудиться в небольшой сельской школе из Рязани. Он женат и имеет детей.

Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области проводит проверку в связи с инцидентом в школе. Разбираются в инциденте и следственные органы, писал NEWS.ru.