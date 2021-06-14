Массовые проверки всех АЗС начались в Новосибирской области

https://static.news.ru/photo/ee087b76-cd8e-11eb-bb1c-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Прокуратура Новосибирской области совместно с Ростехнадзором начинает массовые проверки всех АЗС в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для организации проверки стал взрыв на автозаправочной станции, в результате которого пострадали 35 человек. Некоторые из них были госпитализированы в тяжёлом состоянии в больницы.

Происшествие случилось на Гусинобродском шоссе. Там на АЗС произошло возгорание, в результате которого взрывались резервуары с газом, автомобиль-газовоз и наземная газовая ёмкость.

Пожар перекинулся на соседние гаражи, где также происходила разгерметизация баллонов. По предварительной версии, причиной взрыва стало отсутствие заземления газовоза.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара, который произошёл 14 июня на автозаправочной станции в Новосибирске.