Массовую гибель голубей зафиксировали в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/07715634-acc8-11ea-94b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голуби начали массово умирать на улицах Екатеринбурга по неизвестным причинам.

Об этом сообщает Life, ссылаясь на сообщения в соцсетях и слова очевидцев. В сети появилось видео, на котором видно, как птицы лежат без признаков жизни, другие уже почти не двигаются.

По словам очевидца, массовая гибель голубей продолжается уже несколько дней.

Умирают уже несколько дней, но сегодня это стало заметно, потому что за сегодня их умерло около восьми штук. Все валяются на дороге. Неизвестно, чем они болеют, из-за этого может кто-то заразиться, — рассказал он.

Мужчина отметил, что живые голуби не проявляют никакой активности, даже не улетают при приближении человека. Многие жители города сходятся во мнении, что птиц могли отравить.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Индии поймали голубя, которого в Пакистане могли обучить шпионажу. Об этом заявили местные власти.