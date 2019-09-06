https://static.news.ru/photo/9c64d676-d1a9-11e9-a51d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Во Владивостоке произошло массовое дорожно-транспортное происшествие в ночь на воскресенье, 8 сентября.

Два автомобиля столкнулись, после чего зацепили ещё пять машин, которые проезжали рядом. Врачи госпитализировали одного пострадавшего. Его состояние оценивают как тяжёлое. Ещё четыре человека получили травмы разной степени, сообщает Primpress .

Ранее News.ru писал о том, что пятеро пешеходов пострадали в ДТП на окраине Казани. Там грузовик протаранил тротуарное ограждение и сбил находящихся возле него людей. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.