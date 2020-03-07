В Суздальском районе Владимирской области столкнулись сразу пять транспортных средств.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По её данным, авария произошла на 29-м км автодороги М-7 «Волга». Водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. После этого грузовой автомобиль съехал на обочину, предварительно столкнувшись по касательной с тремя легковыми машинами.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chevrolet Aveo, 1994 г.р., который был госпитализирован, а также пассажирка микроавтобуса ГАЗ, 1963 г.р., которая направлена на амбулаторное лечение, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту ДТП.
Ранее NEWS.ru писал о том, что легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Иркутской области вечером 6 марта на трассе Р-255 «Сибирь».