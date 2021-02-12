Массовое ДТП с 17 автомобилями и автобусом произошло в Краснодарском крае

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17 автомобилей и рейсовый автобус столкнулись в Краснодарском крае. Один человек пострадал.

ДТП произошло в Северском районе около 09:30 на федеральной трассе А-146 в районе станицы Северской при повороте к хутору Свободному, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В аварии, помимо автобуса, который направлялся из города Гулькевичи в Геленджик, участвовали 12 легковушек и четыре грузовика. Пострадавший — один из водителей, управлявший легковым автомобилем.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стало несоблюдение автовладельцами правил управления транспортными средствами в сложных метеоусловиях. В ночь на 13 февраля в регионе резко похолодало, выпал снег, на дорогах местами образовалась гололедица.

На некоторое время движение по федеральной трассе было затруднено. Тем не менее сейчас проезд восстановлен в обоих направлениях.

Сейчас обстоятельства аварии уточняют правоохранительные органы.

Ранее NEWS.ru писал, что в ДТП с участием легкового и грузового автомобилей под Костромой погибли три человека.