Массовое ДТП с 17 автомобилями и автобусом произошло в Краснодарском крае

17 автомобилей и рейсовый автобус столкнулись в Краснодарском крае. Один человек пострадал.
ДТП произошло в Северском районе около 09:30 на федеральной трассе А-146 в районе станицы Северской при повороте к хутору Свободному, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
В аварии, помимо автобуса, который направлялся из города Гулькевичи в Геленджик, участвовали 12 легковушек и четыре грузовика. Пострадавший — один из водителей, управлявший легковым автомобилем.
Причиной ДТП, по предварительным данным, стало несоблюдение автовладельцами правил управления транспортными средствами в сложных метеоусловиях. В ночь на 13 февраля в регионе резко похолодало, выпал снег, на дорогах местами образовалась гололедица.
На некоторое время движение по федеральной трассе было затруднено. Тем не менее сейчас проезд восстановлен в обоих направлениях.
Сейчас обстоятельства аварии уточняют правоохранительные органы.
Ранее NEWS.ru писал, что в ДТП с участием легкового и грузового автомобилей под Костромой погибли три человека.