Массовое ДТП произошло в центре Москвы

Восемь легковых автомобилей столкнулись в центре Москвы. В результате ДТП пострадали четыре человека.
Инцидент произошёл на Садово-Черногрязской улице, в районе дома № 4,
Информации о состоянии пострадавших пока нет. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее NEWS.ru писал, что в столице за период с января по сентябрь 2020 года на 1,8% выросло количество ДТП с пострадавшими, участие в которых принимали автомобили каршеринга. При этом количество погибших сохранилось, а процент раненых снизился на 6,4 п.п.