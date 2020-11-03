16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Массовое ДТП произошло в центре Москвы

09:16, 03 ноября 2020 21
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь легковых автомобилей столкнулись в центре Москвы. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Инцидент произошёл на Садово-Черногрязской улице, в районе дома № 4, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Информации о состоянии пострадавших пока нет. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице за период с января по сентябрь 2020 года на 1,8% выросло количество ДТП с пострадавшими, участие в которых принимали автомобили каршеринга. При этом количество погибших сохранилось, а процент раненых снизился на 6,4 п.п.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео