Массовое ДТП произошло на Звенигородском шоссе в Москве

https://static.news.ru/photo/ef073944-ab17-11ea-b5e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с участием четырёх автомобилей произошла на Звенигородском шоссе в Москве. Движение на этом участке затруднено.

Движение было ограничено до 1 ряда по Звенигородскому шоссе в сторону центра. Сейчас уже едет 2 ряда, — сообщили в Центре организации дорожного движения.

В ЦОДД посоветовали водителям при планировании маршрута выбирать пути объезда. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Причины аварии устанавливаются, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Северной столице произошло ДТП с Ferrari и такси, в котором один человек погиб и двое пострадали. Момент столкновения попал на камеры.