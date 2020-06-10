Массовое ДТП произошло на Звенигородском шоссе в Москве

Авария с участием четырёх автомобилей произошла на Звенигородском шоссе в Москве. Движение на этом участке затруднено.
Движение было ограничено до 1 ряда по Звенигородскому шоссе в сторону центра. Сейчас уже едет 2 ряда, — сообщили в Центре организации дорожного движения.
В ЦОДД посоветовали водителям при планировании маршрута выбирать пути объезда. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Причины аварии устанавливаются,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Северной столице произошло ДТП с Ferrari и такси, в котором один человек погиб и двое пострадали. Момент столкновения попал на камеры.
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