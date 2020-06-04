Массовая гибель птиц в котловане с нефтью расследуется на Сахалине

https://static.news.ru/photo/1fc0c6d6-a622-11ea-8722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверка по информации о массовой гибели птиц в котловане в нефтью организована прокуратурой Сахалина. Речь идёт о гибели 150 особей на территории Охнинского городского округа.

Погибших птиц обнаружили сотрудники лесничества. Предполагается, что нефть могла скопиться в результате естественного выхода, сообщает природоохранная прокуратура региона. Виновника обяжут возместить ущерб, его сумма сейчас устанавливается.

Над котлованом временно установили защитную сетку, чтобы птицы не попадали в нефть. Решено установить отпугивающие устройства. Также организована комиссия, которая выехала в район. В её составе — представители областного Министерства экологии и нефтегазовой отрасли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые уголовные дела возбуждены в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске. Генпрокуратура РФ держит ситуацию на особом контроле.