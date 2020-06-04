Массовая гибель птиц в котловане с нефтью расследуется на Сахалине

Проверка по информации о массовой гибели птиц в котловане в нефтью организована прокуратурой Сахалина. Речь идёт о гибели 150 особей на территории Охнинского городского округа.
Погибших птиц обнаружили сотрудники лесничества. Предполагается, что нефть могла скопиться в результате естественного выхода,
Над котлованом временно установили защитную сетку, чтобы птицы не попадали в нефть. Решено установить отпугивающие устройства. Также организована комиссия, которая выехала в район. В её составе — представители областного Министерства экологии и нефтегазовой отрасли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новые уголовные дела возбуждены в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске. Генпрокуратура РФ держит ситуацию на особом контроле.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен