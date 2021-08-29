Массовая эвакуация населения началась из-за сильнейшего потопа в Бурятии

Массовая эвакуация населения началась в Бурятии, где из-за дождевого паводка начался самый сильный за последние 30 лет потоп. Из берегов вышла река Селенга, затоплен ближайший посёлок Наушки Кяхтинского района, сообщает «Байкал Daily».

Власти региона ввели режим ЧС, людей из опасных районов вывозят на лодках. Вода из разлившейся реки зашла на 7- придомовых территорий, выше уровня пола вода поднялась в 50 домах. На утро 30 августа уровень воды поднялся ещё на 7 см.

На месте паводка работают два отряда поисково-спасательной службы, задействованы две аэролодки. На них не только эвакуируют население, но и доставляют питьевую воду и медицинскую помощь.

На сегодня в посёлке остаются 70 человек, из них девять детей, два инвалида и мужчина старше 80 лет. Эвакуированных размещают в местном ДК. На месте паводка побывал глава региона Алексей Цыденов. Принято решение закупить дополнительные тепловые пушки для просушки жилья.

Ранее сообщалось, что угроза затопления Сочи связана с физико-географическим положением города. В Сочи было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о возможных смерчах и подъёме уровня воды в реках.