Массовая драка со стрельбой произошла на Болотниковской улице.
Инцидент произошёл рядом с домом № 11. Источник News.ru сообщил, что зачинщик драки скрылся на чёрном Infiniti. Московские силовики объявили в городе план «Перехват». В результате драки два человека пострадали.
Ранее News.ru писал о массовой драке, произошедшей в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ). По данным полиции, в ней принимали участие несколько десятков студентов, включая иностранных. Лёгкие ранения получили пять участников побоища.