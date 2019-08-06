Американские силовики проверяют сообщения о стрельбе в магазине Walmart в городе Батон-Руж.
На месте происшествия работают спасатели. Также задействован вертолёт. В настоящее время инцидент рассматривается как активный. Один человек госпитализирован. По предварительным данным, стрельба стала результатом бытовой ссоры между двумя мужчинами, сообщил местный телеканал
Как ранее писал News.ru, беременная участница рэп-дуэта City Girls Юн Майами попала под обстрел в городе Майами (штат Флорида). Исполнительница возвращалась домой из студии звукозаписи. В какой-то момент из ехавшего за ней автомобиля началась стрельба. Одна из пуль попала в запасное колесо. Внедорожник звезды загорелся.