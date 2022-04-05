Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео

В Москве мигранты устроили массовую драку на стройке в районе ЖК «Сердце столицы». Конфликт засняли на камеру. На кадрах, которые попали в распоряжение «360», видно, как несколько десятков рабочих дерутся возле строящегося здания.

После происшествия более 100 мигрантов доставили в отдел полиции. По данным издания, потасовка произошла ещё 1 апреля на Шелепихинской набережной. В конфликте принимали участие граждане Таджикистана и Узбекистана.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. О причинах драки и пострадавших информации не поступало.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве полиция задержала 43 человека, устроивших массовую драку вечером 22 марта. По данным правоохранителей, потасовка возникла между двумя этническими группами, которые работают на одном из предприятий. В результате конфликта один человек получил колото-резаные раны грудной клетки и правой голени. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии. В полиции отметили, что участники драки использовали палки и биты. Прокуратура возбудила уголовное дело.