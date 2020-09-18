Массовая авария произошла на юге Москвы

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Националист Максим Марцинкевич (Тесак), тело которого было обнаружено накануне в камере челябинского изолятора, перед смертью сознался в серии убийств лиц не славянской внешности. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них...