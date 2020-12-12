Машины вмёрзли в лёд после прорыва трубы в Балашихе

https://static.news.ru/photo/0f175a4e-3c6c-11eb-bc7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром 12 декабря на улице Фадеева в подмосковной Балашихе прорвало водопровод. Вода залила дорогу и замёрзла, застопорив более десятка припаркованных автомобилей. Работники коммунальных служб утечку быстро устранили, в данный момент они пытаются откачать воду, а дворники убирают лёд.

Там, где останется небольшая наледь, будут просыпаться реагенты. Это всё будет убираться. Сейчас в первую очередь необходимо обеспечить людям комфорт, чтобы они могли проходить по тротуарам вдоль домов, — рассказала телеканалу «360» начальник ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Гендиректор ООО «Балашихинский водоканал» Сергей Степашин уточнил, что водопровод прорвало в районе 07:00. По его словам, воду уже практически всю убрали, наледь планируют посыпать пескогрунтом.

На данный момент мы общаемся с владельцами машин, будем им помогать устранять последствия аварии, — пообещал Степашин.

Жителям близлежащих домов воду не отключали.

Как писал NEWS.ru, на юге Москвы на улице Тёплый Стан прорвало трубу, из-под земли бил фонтан с кипятком высотой в три метра. ЧП случилось неподалёку от дома № 12. Движение по улице Тёплый Стан ограничили, регулированием потока машин и пешеходов занимались специально вызванные на место сотрудники ГИБДД. Над улицей висело большое облако пара.

Ранее уголовное дело о халатности возбудили после прорыва теплотрассы в подмосковном Дзержинском, во время которого пострадали четверо детей. Рядом с эпицентром ЧП находится школа искусств. Ученики переходили дорогу, когда трубу внезапно прорвало и из-под земли вырвался столб пара.