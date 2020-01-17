https://static.news.ru/photo/51c4bd66-39f0-11ea-bb26-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тепловоз насмерть придавил машиниста в одном из цехов ТЭЦ-2 в Чите.
По данным пресс-службы СУ СК по Забайкальскому краю, 52-летний мужчина мог погибнуть из-за несоблюдения правил техники безопасности.
Следователи изымут и изучат документацию, записи камер видеонаблюдения, — говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого, планируется опросить руководство и сотрудников ТЭЦ-2.
Информация об обнаружении тела машиниста тепловоза поступила в полицию 17 января примерно в 21:00 (15:00 мск).
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