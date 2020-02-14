Следователи выясняют причину смерти машиниста скоростного поезда «Ласточка». Инцидент произошёл на станции Владимир. Его помощника госпитализировали.
Информацию подтвердил представитель Горьковской железной дороги — филиала РЖД,
Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажир Московского метрополитена, упавший на рельсы перед прибывающим составом на станции «Менделеевская», получил травмы, несовместимые с жизнью.
Для извлечения тела работникам подземки пришлось на 40 минут отключить контактный рельс. В результате остановились поезда, один из которых оставался в тоннеле с пассажирами внутри.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен