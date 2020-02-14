Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Маломерное судно с экипажем из четырёх граждан Украины задержали российские пограничники в западной части Азовского моря. Они подозреваются в браконьерстве.

В ходе осмотра судна пограничники обнаружили ставную сеть и около трёхсот экземпляров камбалы-калкан. Какие-либо документы, в том числе и дающие право на вылов рыбы, у экипажа отсутствовали. Судно вместе с...