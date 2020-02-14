Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Следователи выясняют причину смерти машиниста скоростного поезда «Ласточка». Инцидент произошёл на станции Владимир. Его помощника госпитализировали.

Информацию подтвердил представитель Горьковской железной дороги — филиала РЖД, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажир Московского метрополитена, упавший на рельсы перед прибывающим составом на станции «Менделеевская», получил травмы, несовместимые с жизнью.

Для извлечения тела работникам подземки пришлось на 40 минут отключить контактный рельс. В результате остановились поезда, один из которых оставался в тоннеле с пассажирами внутри.

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