Мужчина пытался заманить детей в Казани обещаниями заплатить Mash: мужчина в Казани преследовал детей и предлагал им «погулять» за деньги

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Казани на улице Габишева неизвестный мужчина приставал к детям, предлагая им «погулять» с ним за деньги, сообщает Mash. По словам очевидцев, подобные случаи происходили и раньше.

Инцидент произошел, когда мать ненадолго оставила своих детей у подъезда, чтобы подняться за их куртками. В этот момент к детям подошел незнакомец. Он начал задавать странные вопросы, интересовался их возрастом, местом жительства, наличием телефонов. Дети рассказали, что мужчина ходил за ними по кругу, пытался догнать и не отставал. После этого они позвонили матери, и мужчина скрылся. На него уже подали заявление в полицию.

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