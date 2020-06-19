Mash: блогера Гусейна Гасанова задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/808d9352-b240-11ea-aa64-fa163e074e61_660.jpg Гусейн Гасанов Фото: gusein.gasanov/instagram.com

Полицейские задержали видеоблогера Гусейна Гасанова в центре Москвы, сообщает телеграм-канал Mash. Названная причина — долги популярного автора YouTube.

Премиальный автомобиль Rolls Royse Cullinan остановили на Большой Дорогомиловской улице. По информации издания, машина находилась в розыске из-за долгов. Самого блогера лишили водительских прав, и 20 июня он должен был сдать водительское удостоверение.

Гасанова доставили в отдел полиции, передаёт Mash.

Как писал NEWS.ru, блогер лишился водительского удостоверения 9 июня за использование системы, скрывающей автомобильные номера, на его Mercedes-Benz AMG. Сообщалось, что Гасанов накопил 714 административных штрафов за нарушение правил парковки на 649 тысяч рублей, а также получил 5 штрафов за нарушение режима самоизоляции.