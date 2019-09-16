https://static.news.ru/photo/e0886020-d875-11e9-8c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: УМВД РФ по Томской области

Автобус упал на бок на Иркутском тракте в Томске в результате столкновения со столбом. В момент аварии в маршрутке находились пассажиры, несколько человек получили травмы.

Водитель маршрутного автобуса ПАЗ совершил наезд на опору линии электропередачи, после чего транспортное средство опрокинулось на бок, — сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

На место ДТП выехали сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как писал News.ru, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске пострадали 20 человек. Авария произошла на перекрёстке улиц Новоажимова и Азина. Погибших нет. Шесть бригад скорой медицинской помощи оказали помощь пострадавшим.