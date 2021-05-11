«Мам, до свидания, простите»: дети в Казани звонили домой во время стрельбы

https://static.news.ru/photo/d2c14f78-b29a-11eb-b675-96000091f725_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Мама одного из учеников гимназии № 175 в Казани Кристина рассказала, что он остался дома во вторник, 11 мая, когда в школе началась стрельба. По её словам, другие ученики в момент нападения звонили родителям и прощались с ними.

Она рассказала, что у её сына — ученика шестого класса — утром поднялась температура, поэтому он не пошёл в школу. А уже к 10 утра ей стали звонить родители других детей, так как Кристина является членом родительского комитета. Они спрашивали, что случилось в школе.

Родители были в панике, потому что дети звонили им и говорили, что в здании слышны выстрелы и взрывы. Сначала они подумали, что это петарды.

Потом некоторые дети начали звонить родителям, начали прощаться: «Мам, пап до свидания, простите меня за всё плохое, живите дружно, друг с другом не ругайтесь, чтоб всё у вас было хорошо», — рассказала женщина в беседе с «360».

Она отметила, что родители, которые работали близко к школе, тут же побежали туда, чтобы выяснить, что происходит. Ученики на четвёртом этаже забаррикадировались в классе и уже хотели прыгать, но учительница и мама одного из учеников, которая стояла под окнами, их отговаривали. Именно благодаря учительнице русского языка и этой родительнице дети остались в здании. В этом классе никто из детей не пострадал.

Кристина также рассказала, что сейчас в шоке и родители, и дети. Дети не хотят идти в школу.

19-летний Ильназ Галявиев, который во вторник, 11 мая, напал на казанскую гимназию № 175, рассказал на допросе, зачем он это сделал. Он признался, что считает себя богом и ненавидит всех людей. Как писал NEWS.ru, опубликовано видео допроса.