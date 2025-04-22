Мальчику проткнули лицо палкой на детской площадке из-за лишнего веса Девятилетний школьник проткнул ребенку лицо палкой на детской площадке в Пушкино

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Девятилетний школьник проткнул ребенку лицо палкой на детской площадке в Пушкино, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По предварительной информации, пострадавший столкнулся с буллингом из-за своего веса. Мальчика госпитализировали. Он находится в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске.

До приезда экипажа скорой помощи пришла мама данного ребенка — и вместо того чтобы разобраться в ситуации и по возможности предложить какую-либо помощь, начала агрессировать, скандалить и угрожать, что есть связи и проблемы будут у нас, — объяснила мать пострадавшего.

По данным канала, мальчику оказали необходимую помощь и оставили на стационарном наблюдении. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Стоит отметить, что соответствующая статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ранее сообщалось, что 14-летний ученик школы № 102 в Кабардино-Балкарии ударил ножом 17-летнего брата одноклассницы, который заступился за свою сестру. В настоящее время подросток находится в реанимации. Инцидент произошел в городе Прохладном.