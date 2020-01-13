https://static.news.ru/photo/3fb1fc2e-360d-11ea-a9cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Восьмилетний ребёнок, которого отчим в наказание заставлял стоять коленями на гречке, вернулся к матери. Такое решение приняло руководство школы-интерната в Омске, куда он был помещён на реабилитацию.

Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия. Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, — передаёт ТАСС слова директора учреждения Евгения Пузанова.

Он отметил, что эта семья находится под особым контролем. С мальчиком по-прежнему работает психолог, кроме того, он начал заниматься с логопедом.

История восьмилетнего мальчика, над которым издевался отчим с молчаливого согласия матери, потрясла общественность. Многие люди заявили о желании помочь, некоторые семьи готовы усыновить ребёнка. Матери и отчиму Паши грозит до семи лет тюрьмы.

Как писал NEWS.ru, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Омской области Елизавета Степкина заявила, что мать мальчика изъявила желание сама воспитывать сына. По словам омбудсмена, отношения между матерью и сыном доброжелательные. Мальчик сам говорил о своём желании быть с мамой, во всём случившемся он винит только отчима.