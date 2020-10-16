Макрон назвал убийство историка под Парижем терактом

https://static.news.ru/photo/e1c827ca-0ff3-11eb-8414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макарон считает убийство преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин террористической атакой.

Макарон прибыл 16 октября на место происшествия. Он заявил, что поводом для убийства стала деятельность преподавателя, передаёт РИА Новости.

Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова, свободе верить или не верить. Наш соотечественник стал жертвой террористической атаки, — подчеркнул президент.

Преподаватель был обезглавлен. На одном из недавних своих уроков, темой которого стала свобода слова, он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Согласно предварительной версии, убийцей мужчины стал один из учеников. Дело расследует антитеррористический отдел прокуратуры Франции, как писал NEWS.ru ранее.