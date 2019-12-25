https://static.news.ru/photo/e9f1de80-2711-11ea-b555-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю/ТАСС

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) организовал комиссию по расследованию аварийной посадки вертолёта Ми-8 на севере Красноярского края.

Комитет уже приступил к выяснению обстоятельств происшествия.

Ранее NEWS.ru писал, что число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края выросло до 16 человек, пятеро из них были госпитализированы.