https://static.news.ru/photo/e9f1de80-2711-11ea-b555-fa163e074e61_660.jpgФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю/ТАСС
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) организовал комиссию по расследованию аварийной посадки вертолёта Ми-8 на севере Красноярского края.
Комитет уже приступил к выяснению обстоятельств происшествия.
Ранее NEWS.ru писал, что число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края выросло до 16 человек, пятеро из них были госпитализированы.
Вертолёт вылетал с посадочной площадки посёлка Байкит. Попав в снежный вихрь, Ми-8 жёстко сел, повредив хвостовую часть. На борту находились 24 человека. Среди них 21 пассажир и три члена экипажа. Борт перевозил вахтовиков на Юрубченское месторождение. Вертолёт Ми-8 был выпущен в 2017 году.