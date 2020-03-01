https://static.news.ru/photo/daa76566-5c64-11ea-9e69-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosgvard.ru

Майора Сергея Урбановича, занимавшего пост начальника медицинской службы отряда Нацгвардии в Москве, уволили после обнаружения в его кабинете окурков, напоминавших «косяки со спайсом». Теперь мужчину обвиняют в хранении наркотических средств.

Исходя из обнародованной на данный момент информации, окурки в кабинете майора нашли, когда самого Урбановича не было на рабочем месте. Замок двери был взломан.

После этого мужчине пришлось сдать анализы на предмет наличия в моче следов наркотических средств. Первичная экспертиза дала отрицательный результат. Однако впоследствии был проведён ещё один анализ, на сей раз без участия и уведомления майора. В результате второй экспертизы в моче силовика обнаружили синтетический каннабиноид, входящий с состав спайсов.

На Урбановича завели уголовное дело о хранении наркотиков. Комиссия рекомендовала его к увольнению. Дело позднее было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, но к восстановлению мужчины на службе это не привело.

Адвокаты майора рассказали о версии защиты относительно случившегося. По мнению юристов, коллеги Урбановича хотели «насолить» ему перед выходом в запас, так как увольнение за нарушение условий контракта лишило бы майора льгот, передаёт «Коммерсант».

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