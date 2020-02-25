Прорыв магистрального газопровода Ямбург — Елец-2 произошёл в Пермском крае.
В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы населённым пунктам нет,
Ранее NEWS.ru писал, что в Воронежской области прорвало магистральный газопровод, из-за чего началось факельное горение газа высотой до пяти метров. Инцидент на газопроводе диаметром 1200 мм произошёл в трёх километрах от посёлка Писаревка. Из-за происшествия подача газа потребителям осуществлялась по резервной ветке.
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