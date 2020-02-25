Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Небольшой пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при попытке вылететь из аэропорта канадского города Драйден.

Инцидент произошёл вечером 24 февраля. На борту лайнера находились два члена экипажа и шесть пассажиров. Двое из них получили травмы и были госпитализированы в больницу. Их жизням сейчас ничего не...