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Лжевирусологи обокрали пенсионерку на 1,5 млн рублей

17:33, 18 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге две мошенницы под видом вирусологов обокрали пенсионерку. Как сообщает «360», злоумышленницы вынесли из дома женщины ценностей на 1,5 млн рублей.

По данным издания, в Колпинском районе две неизвестные женщины в белых халатах и медицинских масках представились вирусологами и проникли в квартиру 78-летней жительницы. Предположительно, они заявили, что им необходимо осмотреть квартиру на предмет безопасности в пандемию. После их ухода пенсионерка заметила пропажу денег и драгоценностей.

Сама пострадавшая комментировать случившееся отказывается.

Обокрали и ушли, — коротко сказала петербурженка.

Перед преступлением мошенницы попали на видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как две женщины прогуливаются возле памятника.

Ранее в Санкт-Петербурге телефонные мошенники похитили у 65-летней женщины  свыше одного миллиона рублей. 

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