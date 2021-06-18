Лжевирусологи обокрали пенсионерку на 1,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/602a08ba-d045-11eb-97b6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге две мошенницы под видом вирусологов обокрали пенсионерку. Как сообщает «360», злоумышленницы вынесли из дома женщины ценностей на 1,5 млн рублей.

По данным издания, в Колпинском районе две неизвестные женщины в белых халатах и медицинских масках представились вирусологами и проникли в квартиру 78-летней жительницы. Предположительно, они заявили, что им необходимо осмотреть квартиру на предмет безопасности в пандемию. После их ухода пенсионерка заметила пропажу денег и драгоценностей.

Сама пострадавшая комментировать случившееся отказывается.

Обокрали и ушли, — коротко сказала петербурженка.

Перед преступлением мошенницы попали на видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как две женщины прогуливаются возле памятника.

Ранее в Санкт-Петербурге телефонные мошенники похитили у 65-летней женщины свыше одного миллиона рублей.