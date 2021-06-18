Лжевирусологи обокрали пенсионерку на 1,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге две мошенницы под видом вирусологов обокрали пенсионерку. Как сообщает «360», злоумышленницы вынесли из дома женщины ценностей на 1,5 млн рублей.
По данным издания, в Колпинском районе две неизвестные женщины в белых халатах и медицинских масках
Сама пострадавшая комментировать случившееся отказывается.
Обокрали и ушли, — коротко сказала петербурженка.
Перед преступлением мошенницы попали на видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как две женщины прогуливаются возле памятника.
Ранее в Санкт-Петербурге телефонные мошенники похитили у 65-летней женщины свыше одного миллиона рублей.