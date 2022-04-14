Лжесотрудник банка выманил у пенсионерки из Петербурга 5 млн рублей

Пожилая жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением на обманувшего её сотрудника Центробанка. По словам пенсионерки, в течение четырёх месяцев она передала незнакомцу, который представился сотрудником банка, более 5 млн рублей, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала 70-летняяя женщина, в начале января ей на мобильный телефон позвонил неизвестный человек и рассказал, что её квартиру хотят выставить под залог. Сам мужчина представился сотрудником ЦБ РФ. Он убедил пенсионерку передать ему деньги. В результате с января по 12 апреля она встречалась с различными курьерами, которым и отдала всю сумму.

Следователи завели уголовное дело за мошенничество. Ведутся поиски злоумышленника.

Ранее московская школьница, 11-летняя Варя Б., раздала одноклассникам в долг более миллиона рублей из родительского сейфа. Петя и Ангелина просили у неё то на смартфон, то на ноутбук, то на маникюр и шопинг с декабря 2021 года. Когда она высказала претензии, друзья сначала заверили, что вернут, а потом перестали общаться с Варей. Родители заметили пропажу в апреле 2022-го, и девочка обо всём рассказала.