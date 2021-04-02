Лжесотрудница соцслужбы украла у пенсионерки в Москве 1,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/313b6472-944f-11eb-a760-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

У 80-летней пенсионерки, проживающей в Москве, с банковского счёта украли 1,5 млн рублей. Злоумышленницей оказалась лжесотрудница социальных служб. Об этом в субботу, 3 апреля, журналистам рассказали представители пресс-службы столичного ГУ МВД России.

Женщина 1939 года подала в полицию заявление о краже накануне. Правоохранители установили, что потерпевшей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей социальных служб.

Под предлогом денежной выплаты в связи с нахождением женщины на самоизоляции злоумышленница обманным путём завладела паспортными данными пенсионерки, после чего неустановленным способом совершила кражу 1 566 000 рублей с банковского счёта, — цитирует ТАСС сообщение от московского ГУ МВД.

По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как ранее передавал NEWS.ru, в Москве задержали члена международной хакерской группировки, которая украла у разных банков более одного миллиарда рублей. Он находился в розыске с 2018 года.

Члены группировки, которая называла себя «Авангард», взломали базу ряда российских банков и с помощью операции по конвертации валюты похитили около миллиарда рублей.