https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут два местных жителя, похитившие криптовалюту на сумму 60 млн рублей.

Обвиняемые под видом сотрудников спецслужб приехали на квартиру к гражданину, который занимался управлением счетов и проведением конвертации криптовалюты, и обвинили его в незаконных действиях.

Угрожая сделать ему инъекции сильнодействующего препарата, они потребовали наличных денег и перевести на их счета криптовалюту. Мужчина испугался, отдал 5 млн рублей и перечислил злоумышленникам по безналичному расчёту ещё 55 млн рублей.

Преступники арестованы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Центробанк и Росфинмониторинг разрабатывают совместный законопроект, запрещающий оплату товаров и услуг криптовалютами. Министерство финансов также одобрило подготовку такого документа. Предполагается, что данная мера поможет в борьбе с криминализацией в сфере виртуальных денег.