Фото: Госавтоинспекция Саратовской области

Два человека погибли в горящей машине в Саратовской области. ДТП произошло на подходе к аэропорту Гагарин.

Toyota Camry, ехавшая на 1-м км трассы Саратов — Сызрань, на большой скорости врезалась в отбойник. Машина опрокинулась и загорелась, находившиеся внутри водитель и пассажир погибли, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 машин столкнулись на МКАД, рассказали в московской ГИБДД. Причиной стал снегопад.

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