Два человека погибли в горящей машине в Саратовской области. ДТП произошло на подходе к аэропорту Гагарин.
Toyota Camry, ехавшая на 1-м км трассы Саратов — Сызрань, на большой скорости врезалась в отбойник. Машина опрокинулась и загорелась, находившиеся внутри водитель и пассажир погибли,
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 машин столкнулись на МКАД, рассказали в московской ГИБДД. Причиной стал снегопад.
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