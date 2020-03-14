Фото: Госавтоинспекция Саратовской области

Многоэтажный дом загорелся в Астрахани. Происшествие случилось в здании на улице Геологов.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. В результате была повреждена внутренняя отделка здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области. В доме проживает 21 человек, в том числе пять...