Люди сгорели при ДТП с участием легковушки и грузовика в Кузбассе

Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли после столкновения с грузовиком в Кемеровской районе.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Кузбассу, инцидент произошёл около 13:00 (09:00 мск). Mercedes С-200 выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в грузовик Volvo.
В результате столкновения легковая машина загорелась. После тушения в транспортном средстве были обнаружены тела трёх человек, — сообщил представитель ведомства.
Он добавил, что в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Также полиция Кузбасса призвала водителей придерживаться скоростного режима, соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а также следовать указаниям дорожных знаков,
Ранее NEWS.ru писал, что микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе у посёлка Корыхново Бологовского района Тверской области. Изначально в результате аварии пострадали десять человек, позже за помощью к медикам обратился ещё один пассажир.