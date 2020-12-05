Люди сгорели при ДТП с участием легковушки и грузовика в Кузбассе

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Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли после столкновения с грузовиком в Кемеровской районе.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Кузбассу, инцидент произошёл около 13:00 (09:00 мск). Mercedes С-200 выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в грузовик Volvo.

В результате столкновения легковая машина загорелась. После тушения в транспортном средстве были обнаружены тела трёх человек, — сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Также полиция Кузбасса призвала водителей придерживаться скоростного режима, соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а также следовать указаниям дорожных знаков, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе у посёлка Корыхново Бологовского района Тверской области. Изначально в результате аварии пострадали десять человек, позже за помощью к медикам обратился ещё один пассажир.