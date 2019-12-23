В понедельник, 23 декабря, в Таганский, Никулинский, Чертановский и Хорошёвский суды в Москве поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва. На данный момент всех людей из зданий эвакуировали.
Об этом NEWS.ru рассказали представители столичных экстренных служб.
Также сообщения об угрозе взрыва поступили в Казанский, Курский и Белорусский вокзалы. Уточняется, что там эвакуация не проводится. Вокзалы работают в штатном режиме.
В настоящее время специалисты проверяют все указанные здания на предмет нахождения там заложенных взрывных устройств.
Ранее NEWS.ru писал, что общее количество эвакуированных в Москве из-за сообщений о якобы заложенных бомбах с 28 ноября достигло 750 тысяч человек. Анонимные сообщения с угрозами взрывов получили порядка восьми тысяч объектов.
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