https://static.news.ru/photo/7b58b852-255b-11ea-9267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В понедельник, 23 декабря, в Таганский, Никулинский, Чертановский и Хорошёвский суды в Москве поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва. На данный момент всех людей из зданий эвакуировали.

Об этом NEWS.ru рассказали представители столичных экстренных служб.

Также сообщения об угрозе взрыва поступили в Казанский, Курский и Белорусский вокзалы. Уточняется, что там эвакуация не проводится. Вокзалы работают в штатном режиме.

В настоящее время специалисты проверяют все указанные здания на предмет нахождения там заложенных взрывных устройств.

Ранее NEWS.ru писал, что общее количество эвакуированных в Москве из-за сообщений о якобы заложенных бомбах с 28 ноября достигло 750 тысяч человек. Анонимные сообщения с угрозами взрывов получили порядка восьми тысяч объектов.