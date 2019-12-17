https://static.news.ru/photo/814fd25e-20ba-11ea-ab05-fa163e074e61_660.jpg Ту-22 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипаж самолёта Ту-22 посадил воздушное судно после поломки двигателя. ЧП произошло в Астраханской области.

Ту-22 приземлился на грунт. Пилоты не пострадали, передаёт ТАСС. Военнослужащим удалось увести машину на достаточное расстояние от ближайшего населённого пункта.

Представители Минобороны РФ добавили, что экипаж самостоятельно выбрался из Ту-22. Самолёт выполнял плановые манёвры без вооружения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт Як-42, выполнявший рейс Уфа — Нижневартовск, экстренно сел в аэропорту вылета из-за отказа третьего двигателя. Экипаж успешно посадил лайнер после выработки топлива. В этот момент на борту находилось 73 пассажира.