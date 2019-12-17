Экипаж самолёта Ту-22 посадил воздушное судно после поломки двигателя. ЧП произошло в Астраханской области.
Ту-22 приземлился на грунт. Пилоты не пострадали,
Представители Минобороны РФ добавили, что экипаж самостоятельно выбрался из Ту-22. Самолёт выполнял плановые манёвры без вооружения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт Як-42, выполнявший рейс Уфа — Нижневартовск, экстренно сел в аэропорту вылета из-за отказа третьего двигателя. Экипаж успешно посадил лайнер после выработки топлива. В этот момент на борту находилось 73 пассажира.
Ту-22
Сергей Булкин/NEWS.ru
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