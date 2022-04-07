Глава Ленобласти подтвердил, что лётчики упавшего под Лугой самолёта живы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что члены экипажа самолёта МиГ-31, потерпевшего крушение в Лужском районе области, остались живы. Чиновник сообщил об этом в своём Telegram-канале. По его данным, инцидент произошёл у озера Белое вблизи поселка Почап.

Лётчики катапультировались. Живы, — написал он.

Ранее сообщалось, что в Лужском районе Ленобласти потерпел крушение легкомоторный самолёт. Местные жители поделились кадрами, на которых запечатлён столб дыма, и рассказали, что видели парашютистов в небе, а также слышали хлопки. Представители Западного военного округа уточнили, что упавшим самолётом является военный борт МиГ-31, его экипаж успешно катапультировался.

Обстоятельства случившегося устанавливаются: известно, что самолёт упал в безлюдном месте и не спровоцировал разрушений. По одной из версий, причиной катастрофы могла быть техническая неисправность. В администрации района сообщили, что на место происшествия отправились сотрудники экстренных служб, также выехали чиновники.

8 марта санкт-петербургские СМИ сообщили о крушении легкомоторного самолёта модели РА 0283 А в Волховском районе Ленинградской области, в результате которого погибли два человека. Авария произошла между населённым пунктом Потанино и деревней Весь.