Лётчик назвал уязвимости рухнувшего в Иркутской области самолёта L-410

Александр Романов, бывший командир самолёта и специалист по безопасности полётов, назвал уязвимые места рухнувшего в Иркутской области самолёта L-410: по его словам, воздушное судно имеет проблемы с навигационным оборудованием. Об этом он рассказал в интервью Life.

При заходе на посадку была плохая видимость, а навигационное оборудование довольно устаревшее, плюс в России нет нормальных оснащений этих площадок. Экипаж заходил в сложных погодных условиях, навигация могла увести в сторону, — признался Романов.

По его мнению, самолёт рухнул из-за того, что экипаж допустил ошибку и спустился ниже допустимой для полёта высоты. Из-за этого пилоты не смогли разглядеть посадочные огни или площадку для приземления, продолжая искать землю до момента крушения.

L-410, летевший по маршруту Иркутск — посёлок Казачинское, 12 сентября в 18:15 мск жёстко приземлился в четырёх километрах от пункта назначения. В результате пострадали 11 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Погибли пилот и три пассажира.

Ранее стало известно, что в качестве основных версий произошедшего Следственный комитет рассматривает ошибку пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.