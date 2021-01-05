Лёд обрушился на Вилючинском водопаде, под завалами есть люди

https://static.news.ru/photo/700cccf4-50a2-11eb-80f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Лёд обрушился на людей на Вилючинском водопаде на Камчатке, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС России.

В 05:20 мск поступила информация об обрушении льда в Камчатском крае на Вилючинском водопаде. По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся под завалом, — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Интерфакс».

Отмечается, что в район происшествия направлен вертолёт МЧС, на борту которого находятся спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России. Также на место прибудет оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Вертолётом на место обрушения льда на людей прибудут специалисты поисково-спасательного отряда «ЦОД», медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). При спасении людей, как ожидается, будет задействована техника высокой проходимости, которую доставят сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России.

Очевидцы сообщили по крайней мере о шестерых пострадавших в результате обрушения льда.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 6 января на Камчатке произошло другое ЧП. В результате обрушения в золоторудных шахтах несколько человек оказались под завалами. Как отмечала пресс-служба Камчатского края, по предварительным данным, под завалы попали пятеро горняков.

Спустя несколько часов были найдены двое погибших горняков. Троим удалось выбраться наверх самостоятельно. СК и прокуратура сейчас проводят проверку по факту случившегося.