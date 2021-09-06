Луганские спасатели подняли тела девяти погибших шахтёров

Спасатели подняли на поверхность тела девяти шахтёров, которые накануне вечером погибли в результате обрыва троса площадки для спуска в шахту на предприятии «Красный партизан» в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Отмечается, что в результате обрыва троса клети пострадали 19 человек. В настоящий момент они госпитализированы в травматологическое отделение центральной горбольницы Свердловска.

Также в пресс-службе отметили : сотрудники психологической службы МЧС работают с родственниками, которые потеряли вследствие аварии своих близких.

ЧП на шахте произошло 6 сентября. Оборвался канат транспортной клети (кабины). Ранее сообщалось, что в этот момент в ней находились 25 человек, девять из которых погибли. В ЛНР был создан оперативный штаб по ликвидкции последствий аварии.

По какой причине оборвался трос, в настоящий момент не сообщается.

Ранее стало известно, что в Киевской области пять человек получили ранения в результате взрыва на сахарнмо заводе. В настоящее время они госпитализированы.