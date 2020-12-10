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Происшествия

Лошадь откусила нос жителю Петербурга

15:31, 10 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поздним вечером 9 декабря на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского в Санкт-Петербурге пьяному мужчине лошадь откусила нос.

Местные СМИ сообщили, что он полез к ней целоваться, сам же пострадавший заявил, что просто кормил её морковкой с руки.

Я никак не хотел целовать лошадь, потому что я считаю, что это опасно. Старался быть на вытянутой руке. Я лошадь погладил, мне наездница дала морковку, чтобы я её покормил. Два раза её покормил с ладошки. И, кстати, наездница даже не сказала, что с ладошки нужно кормить, а то она пальцы может оттяпать. И вот, получается, оттяпала мне в итоге нос, — сообщил телеканалу «360» пострадавший.

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По его словам, он потерял много крови. Ему уже сделали операцию и «перевязали остатки носа». Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Как писал NEWS.ru, конфликт двух жителей российской столицы закончился членовредительством. Инцидент произошёл на Дмитровском шоссе. По предварительной информации, участники конфликта были хорошо знакомы и решили выяснить отношения. Потасовка продолжалась до тех пор, пока один из её участников не откусил палец руки сопернику.

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