Локализован пожар на складе на юге Москвы

https://static.news.ru/photo/2285d1cc-2ccd-11eb-a657-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Пожар у станции метро «Нагатинская» в Москве локализован. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС.

Возгорание произошло в промзоне в Южном административном округе. Пожару присвоен второй уровень сложности. Отмечается, что он локализован на площади 300 кв. м, передаёт РИА Новости.

Пожар начался в складском помещении — сообщалось о задымлении на подземном уровне и на первом этаже. По предварительной информации, людей в загоревшемся здании не было. О возможных пострадавших и жертвах происшествия данных нет.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажирский междугородный автобус Neoplan, следовавший из Владикавказа в Москву, загорелся на полпути к пункту назначения. Инцидент произошёл в Ростовской области. Пострадавших не было.