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Локализован пожар на складе на юге Москвы

16:52, 22 ноября 2020 16
Фото: mchs.gov.ru

Пожар у станции метро «Нагатинская» в Москве локализован. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС.

Возгорание произошло в промзоне в Южном административном округе. Пожару присвоен второй уровень сложности. Отмечается, что он локализован на площади 300 кв. м, передаёт РИА Новости.

Пожар начался в складском помещении — сообщалось о задымлении на подземном уровне и на первом этаже. По предварительной информации, людей в загоревшемся здании не было. О возможных пострадавших и жертвах происшествия данных нет.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажирский междугородный автобус Neoplan, следовавший из Владикавказа в Москву, загорелся на полпути к пункту назначения. Инцидент произошёл в Ростовской области. Пострадавших не было.

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