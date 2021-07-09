Лодка с пассажирами врезалась в набережную в Петербурге

Лодка с людьми на борту врезалась в набережную в Санкт-Петербурге и перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается , что инцидент произошёл на Матисовом канале в Красносельском районе города. В результате случившегося пострадали пять человек, среди них были дети. Кроме того, один пассажир тяжело ранен. По предварительным данным, находившиеся на борту были пьяны.

В то же время Telegram-канал Baza сообщает, что ЧП произошло на Дудергофском канале, а лодка влетела в опору моста имени главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее хлопок произошёл на прогулочном судне в Анапе. По предварительным данным, взорвался газ. Разрушений на судне нет. Сколько человек находилось на борту в момент происшествия, пока неизвестно. По факту инцидента Южная транспортная прокуратура начала проверку.