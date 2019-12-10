https://static.news.ru/photo/14d98044-1bfa-11ea-adee-fa163e074e61_660.jpg Ярослав Говин Фото: Jacek Szydłowski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Вице-премьер Польши Ярослав Говин угодил в крупное ДТП. Лимузин, на котором он ехал, столкнулся с грузовиком неподалёку от населённого пункта Куклин.

Вице-премьер Ярослав Говин находился в правительственном лимузине, который столкнулся с грузовиком, — говорится в сообщении радиостанции RMF FM .

В местной полиции подтвердили факт ДТП, но уточнили, что в аварии никто не пострадал. В службе государственной охраны отметили, что лимузин премьера двигался с включённой световой и звуковой сигнализацией, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что по меньшей мере шесть человек получили травмы в результате массовой аварии в Приморье. Там столкнулись сразу 18 автомобилей. Массовое ДТП произошло в Надеждинском районе региона. Ситуацию на дорогах осложнил снежный циклон, который принёс в регион осадки.