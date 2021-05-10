Силовики ликвидировали стрелка в казанской школе

Силовики ликвидировали одного из стрелков, открывших стрельбу в школе в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».
Второй стрелок находится в здании. Предполагается, что стрелять начали подростки — ученики этой школы.
Сейчас на место выехал прокурор, детей эвакуируют из школы, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Казани неизвестные пришли в одну из местных школ и открыли стрельбу. На месте работает полиция и экстренные службы, сотрудники МЧС оцепили здание. Позднее появилась информация, что шестеро детей и учитель, по предварительным данным, погибли в результате инцидента. Также в Сети появилось видео произошедшего.