Силовики ликвидировали стрелка в казанской школе

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В Казани неизвестные пришли в одну из местных школ и открыли стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «112». В Сети появилось видео произошедшего

Как уточняет Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на очевидцев, из здания слышны выстрелы. В школу зашли несколько человек с оружием. Дети выпрыгивают из окон, спасаясь от пальбы. На месте работает полиция...