https://static.news.ru/photo/7a415f66-4133-11ea-bb82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Водитель Тимофей Сушков, устроивший смертельное ДТП с шестью автомобилями в Москве, признал свою вину. Рассмотрение вопроса об аресте мужчины суд отложил на 72 часа.

Авария произошла 24 января на Бутырской улице. Сушков протаранил на чёрном BMW c наклейками «отдел по борьбе с тишиной» другие машины. В результате ДТП погибла его подруга, которая сидела на переднем сидении, сам водитель получил травмы.

Против Сушкова была возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД. Выяснилось, что мужчина за год за рулём авто совершил 650 административных правонарушений. Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого на 1 месяц и 28 суток.

Как сообщает РЕН ТВ, водитель автомобиля признал свою вину, а также принёс извинения всем, «кому причинил вред». Его адвокат просил не помещать подозреваемого в СИЗО, а отпустить под домашний арест или подписку о невыезде.

Как писал NEWS.ru, большинство штрафов выписывались музыканту Руслану Горобцу, который был другом Аллы Пугачёвой. Мужчина скончался летом 2014 года. В отношении Горобца открыто 141 исполнительное производство. При этом за иномаркой числятся 709 штрафов, из которых 650 выписаны за серьёзные нарушение ПДД, когда уже Сушков управлял BMW. Среди них езда по выделенной полосе, а также превышение скорости более чем на 60 км/ч. За десять минут до трагедии нарушитель разогнался до 150 км/ч.